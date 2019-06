In slowenischen Alpen abgestürzt: Steirerin tot

Eine Bergsteigerin (33) ist am Samstag in den Julischen Alpen in Slowenien abgestürzt und ums Leben gekommen. Die Leiche der Steirerin wurde Sonntag früh von der Besatzung eines Polizeihubschraubers am Berg Prisojnik (2547 Meter) entdeckt. Die Frau dürfte auf einem Schneefeld ausgerutscht sein.