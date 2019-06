Meine Stimme geht im Herbst an ...

In den vergangenen Jahren haben wir euch, eure Herausforderungen und Träume, eure Sorgen, Ängste und Nöte, eure auch regional ganz unterschiedlichen Bedürfnisse aus den Augen verloren. Unser Handeln war geprägt von taktischen Winkelzügen, dem Ringen um Macht und Einfluss, medialen Eitelkeiten, persönlichen Privilegien und strategischen Spielchen. Viel zu selten aber haben wir uns gefragt: Was müssen wir tun, damit eure Kinder in weit entfernten Volksschulen am Land dieselbe Betreuung erfahren wie Gleichaltrige in der Stadt. Zu selten haben wir uns gefragt, warum sich Patienten ohne Zusatzversicherung beim Betreten eines Krankenhauses mittlerweile als Bürger zweiter Klasse fühlen, junge Familien in manchen unserer Innenstädte wegen horrender Wohnungspreise nicht mehr wohnen können, kleine Landwirte - geplagt von vielen Unwägbarkeiten - es kaum noch schaffen, ihren Hof über Wasser zu halten, Kleinunternehmer mit überbordender Bürokratie gegängelt werden, während manche Großkonzerne in diesem Land so gut wie keine Steuern zahlen, Angehörige beim Pflegen ihrer Liebsten oft wegen fehlender Unterstützung an den Rand ihrer Belastbarkeit kommen und wir viel zu wenig tun, um unsere schöne Natur vor dem Untergang zu bewahren.