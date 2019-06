1:8! STC kassiert in Kirchdorf böse Pleite

Nach der Gala gegen Telfs am Feiertag hatten die Cracks des STC in Kirchdorf auf den nächsten Sieg und nächsten Schritt in Richtung Bundesliga Final Four-Turnier gehofft. Doch es kam ganz anders. Statt der zumindest zwei erhofften Punkte mussten Rosol und Co. mit einer 1:8-Klatsche die Segel streichen. Auch Radstadt verlor in der 2. Liga - holte beim 3:6 in Linz aber zumindest einen Zähler.