Carapaz vor Gesamtsieg ++ Landa überholt Roglic

Den Tagessieg am vorletzten Tag sicherte sich im Bergauf-Sprint der Topgruppe um Carapaz der Spanier Pello Bilbao (Astana), der auch schon das siebente Teilstück gewonnen hatte. Landa wurde zeitgleich Zweiter, gefolgt vom Bergklassement-Sieger Giulio Ciccone. Carapaz kam vier Sekunden nach Bilbao gemeinsam mit Nibali ins Ziel. Im Gesamtklassement führt er vor dem Zeitfahren am Sonntag in Verona komfortable 1:54 Minuten vor Nibali. Roglic, der die ersten beiden Zeitfahren der Rundfahrt dominiert hatte, liegt mit 3:16 Minuten aussichtslos zurück, Landa ist nur 13 Sekunden vor ihm hingegen in Reichweite.