Wirt will Kickls Pferde adoptieren - und verkochen

Max Stiegl ist mit seinem Gut Purbach im burgenländischen Purbach am Neusiedler See mittlerweile eine gastronomische Größe. Mit 21 Jahren erkochte er sich seinerzeit seinen ersten Michelin-Stern, um sich später auf das Verkochen von Innereien zu spezialisieren. Zudem pflegt er in seinem Lokal die Tradition des Sautanzes, wo ein Schwein noch komplett verarbeitet wird. Verschwendung ist für ihn ein No-Go, der Respekt vor dem Tier oberstes Gebot. In einem Schreiben an den derzeitigen Innenminister Eckart Ratz appelliert Stiegl nun an dessen Tierliebe, „damit die Pferde aus dem Polizeidienst entlassen werden und auf einer meiner Weiden ihr Leben wieder genießen können“, berichtet der „Standard“.