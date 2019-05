Ried oder Wattens? Der Aufsteiger wird gesucht!

Silberbergers goldene Träume

Dass Horn den Oberösterreichern im Falle eines Sieges Schützenhilfe leistet und Wattens zumindest ein Remis abringt, käme durchaus überraschend. In den Partien gegen die Top-sechs-Teams holten die Niederösterreicher in der laufenden Saison nur zwei Punkte (Kapfenberg und Juniors, beide zuhause). Wattens, das als eigenständiger Club bisher nur von 1968 bis 1971 im Oberhaus kickte, darf also berechtigte Hoffnungen hegen, am Samstagabend als Tiroler Nummer eins ins „Heilige Land“ zurückzukehren. Trainer Thomas Silberberger (im Bild unten) steht vor dem ganz großen Wurf.