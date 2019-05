Mahut: Diesmal mit Österreicher um den Titel

Für Mahut und Herbert, die in Melbourne das erste Major des Jahres gewonnen haben, gibt es ja schon einen Fixplatz für das Masters der besten acht Doppel in London. „Ja, wir haben schon einen Slam gewonnen“, so Mahut. Auch mit Melzer würde er gerne im Race eine Rolle spielen. Und sollte gar der große Coup gelingen und Mahut müsse sich entscheiden? Da sprang Jürgen Melzer in die Bresche: „Ich werde mich gerne hinten anstellen, wenn wir einen Grand Slam gewinnen und er dann mit Pierre-Hugues nach London fährt.“