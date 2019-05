Gigantischer Ausflug in die virtuelle Realität

Willkommen in der zu Musik gewordenen Welt der Bits and Bytes: Muse haben Mittwochabend in der mit 14.500 Besuchern ausverkauften Grazer Stadthalle sowohl mit einer fulminanten Show - Tron lässt grüßen - als auch mit ihrer musikalischen Leistung bestochen. Das Publikum wurde für die lange Wartezeit belohnt. Zum Ende des Konzerts ihrer „Simulation Theory World Tour“ sorgte „Murph“ noch für Staunen.