Sebastian Kurz: „Ich würde alles wieder so machen“

Unser Chefredakteur schreibt in seinem Kommentar: „Knapp nach 16 Uhr zeigt die ORF-Kamera den soeben samt seiner Regierung abgesetzten Sebastian Kurz in Großaufnahme. Was denkt er in diesem Moment?“ Können Sie uns das beantworten?

Also, ich bin eigentlich ein ruhiger Mensch und lasse mich nicht leicht provozieren. Was mich aber überrascht hat, war, dass SPÖ und FPÖ ihre Entscheidung in den letzten Tagen geändert haben. Dass sie mich als Bundeskanzler abwählen würden, war mir schon seit einigen Tagen klar, ich konnte mich also lange genug darauf vorbereiten. Dann kam der Wahlsonntag, mit unserem fulminanten Sieg, was dazu geführt hat, dass die Sozialdemokratie am Abend bekannt gegeben hat, dass sie jetzt die gesamte Bundesregierung entlassen wird. Wenn Sie mich fragen, was mir durch den Kopf gegangen ist, dann war es das Unverständnis darüber. Meine Abwahl habe ich aus taktischen Gründen noch irgendwie verstanden. Aber warum die Ausweitung auf die ganze Regierung? Das versteht kein Mensch.