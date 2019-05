Nach Showdown im Parlament ging‘s auf Twitter rund

„Vertrauen ist versagt“

Ebenso warf Jörg Leichtfried (SPÖ) nach dem Showdown im Parlament Twitter an: „Das Vertrauen des Nationalrates in die Bundesregierung ist versagt.“ Auch für diesen Post erntete der Politiker ordentlich Kritik: „Ich hoffe ja nicht, dass der Misstrauensantrag das Einzige ist, was die Sozialdemokratie im Köcher hat. Das Thema ,Dagegen sein‘ reicht im Wahlkampf nicht“, erinnerte prompt ein User.