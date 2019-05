„Ich bin immer noch hier, ob mit oder ohne Amt“

„Sie können uns abwählen, aber sicherlich nicht die Veränderung aufhalten“

Der „Kampf um Veränderung“ werde mit der Abwahl im Parlament nicht enden, so Kurz unter dem Jubel der Zuhörenden in der Politischen Akademie Wien: „Sie können uns abwählen, aber sicherlich nicht die Veränderung aufhalten.“ Man werde die Entscheidung zur Kenntnis nehmen, aber die nächsten Monate „bei den Menschen in den Ländern“ um Unterstützung werben. Denn wie er es immer sage: „Am Ende entscheidet das Volk.“ In seinem Fall bei den Neuwahlen im September.