Neue Vorstöße zum ausgehebelten Rauchverbot

„Beschlüsse werden wir mit Sicherheit nicht zurücknehmen“

„Regierungsbeschlüsse, die in aufrechter Koalition getätigt worden sind, werden wir mit Sicherheit nicht zurücknehmen“, hatte der am Dienstag vorläufig wieder eingesetzte Kanzleramtsminister Gernot Blümel am Montag im „Ö1-Morgenjournal“ deutlich gemacht.