Kopflose Leiche lag schon jahrelang im Wasser

Am 24. Mai 2019 gegen 19.30 Uhr wurde beim Donaukraftwerk Aschach an der Donau beim Einlaufrechen eine unbekannte männliche Leiche angeschwemmt. Die Leiche hatte keinen Kopf, keine Arme und keine Unterschenkel. Der Torso wurde von einem Arbeiter des Donaukraftwerkes beim Entfernen des Schwemmgutes aus der Donau gefischt. Am 27. Mai 2019 fand eine gerichtsmedizinische Obduktion statt.