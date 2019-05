Betrunkener (55) beschimpfte und trat Polizisten

Um 20.15 Uhr suchten Beamte den Mann an seiner Meldeadresse in Alsergrund auf. Dabei handelte es sich um die Wohnung eines Bekannten, der den 55-Jährigen bei sich nächtigen ließ. Der Freund bat die Beamten auch, dass sie ihn doch mitnehmen mögen, schilderte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Österreicher lag schlafend auf der Couch. Als ihn die Polizisten weckten, „besann er sich kurzfristig eines Besseren und wollte mit ihnen zum Bankomat gehen“, berichtete Eidenberger. Grund für die Vorführung war nämlich ein aus einer offenen Verwaltungsstrafe resultierender Strafbetrag in zweistelliger Höhe.