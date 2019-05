Rendi-Wagner: Fehlstarterin braucht gutes Finish

Ihr Spezialgebiet wurde die Impfmedizin, Rendi-Wagner arbeitete über zehn Jahre wissenschaftlich am Institut für Tropenmedizin der Medizinischen Uni Wien. Danach weilte sie einige Jahre in Israel, wo sie als Gastprofessorin an der Universität Tel Aviv wirkte. Zurück in Wien wurde Rendi-Wagner zur Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit, wo sie als eloquente Expertin immer wieder öffentlich ausrückte, um bei Gesundheitsfragen aller Art den jeweiligen Ressortchefs Fachwissen zuzuliefern. Nach dem Tod von Gesundheits-und Frauenministerin Sabine Oberhauser war Rendi-Wagner die logische Nachfolgerin.