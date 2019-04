Debatte um Volksanwalt sorgt für neuen SPÖ-Streit

Die internen Streitigkeiten in der SPÖ gehen munter weiter, dieses Mal heißt das Duell Steiermark gegen Wien. Stein des Anstoßes ist die Ablöse des steirischen Volksanwalts Günther Kräuter, der durch den Leitenden ÖGB-Sekretär Bernhard Achitz ersetzt werden soll. „Kräuter hat in den vergangenen Jahren exzellente Arbeit geleistet, die steirischen Mitglieder des Bundesparteivorstandes werden sich am Freitag bei der Abstimmung enthalten“, kündigte der steirische SPÖ-Klubchef und Bundesparteivorstandsmitglied Hannes Schwarz an. Rendi-Wagner wiederum verteidigte ihren Vorschlag, Achitz als neuen Volksanwalt nominiert zu haben.