Rendi-Wagner für Ludwig „hervorragende Verbündete“

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sieht in der designierten Bundesparteichefin der Sozialdemokraten Pamela Rendi-Wagner eine „hervorragende Verbündete“ gegen die Bundesregierung - die Wien aus politischen Gründen immer schlechtmache. Nachdem er zuletzt leise Kritik an den Vorgängen rund um den Chefwechsel geäußert hatte, wurde am Montag bei einem Treffen Einigkeit beschworen. Auch die Wiener Kandidaten für die EU-Wahl sind nun fix.