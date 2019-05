Plan für Kartbahn fiel durch

Von Anfang an waren die Pläne zur Errichtung einer Kartbahn an der A 2 in Leobersdorf umstritten. Die Opposition machte vereint dagegen mobil. Die größten Befürchtungen von VP, SP und Freiheitlichen: zusätzlicher Lärm sowie die Verbauung von Freiflächen. Doch Ortschef Andreas Ramharter und dessen Bürgerliste fällten mit ihrer Mehrheit einen Grundsatzbeschluss im Gemeinderat: Man befürworte den Bau der Kartbahn, vorausgesetzt das Land gibt grünes Licht für die Umwidmung. Die oppositionellen Parteiobleute Johann Zöhling (VP), Dietmar Plank (FP) und Gerhard Tschakert von den Sozialdemokraten erreichten immerhin die Abhaltung einer Bürgerbefragung. Und diese brachte jetzt ein klares Ergebnis: „66,5 Prozent lehnen die Kartbahn ab“, fasst Zöhling kurz und bündig zusammen. Plank betont: „Das Volk hat immer recht, die Entscheidung ist zu akzeptieren.“