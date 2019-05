Armin Wolf: „Verstehe nicht, warum Sie lachen ...“

„Frau Rendi-Wagner, die SPÖ hat das schlechteste Wahlergebnis bei einer EU-Wahl erzielt, überhaupt das schlechteste Ergebnis bei einer Bundeswahl in ihrer Geschichte, und - ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wieso Sie lachen.“ Die eigenartige Reaktion der erfolglosen SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner hat Armin Wolf zu einer ungewohnt scharfen Reaktion gebracht. Aufgereiht in einer gespenstischen Anordnung vor ihren Parteikollegen erklärte Rendi-Wagner, wieso sie den Misstrauensantrag gegen Kurz ausgerechnet am Tag dieser verheerenden Schlappe beschlossen hatte.