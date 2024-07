Quotenmessung von TV-Sendungen künftig in Echtzeit

Reges Interesse aus dem Ausland

So werden Schwankungen in kleineren Zielgruppen reduziert und auch geringere Reichweiten bei kleineren Sendern künftig besser abgebildet: „Unser Teletest 2.0 kann ein Vorbild für viele europäische Länder sein“, berichtet Thomas Gruber von der Sendergruppe ProSiebenSat.1 PULS 4, der auch Obmann der Arbeitsgemeinschaft Teletest ist, bereits von regem Interesse aus dem Ausland an dem Projekt.