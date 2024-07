Föderl-Schmid kehrt in Berufsleben zurück

Die österreichische Journalistin Alexandra Föderl-Schmid (53) kehrt in die Redaktion der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ) zurück. Wie es am Donnerstag in einer Aussendung heißt, werde sie ab September als Nachrichtenchefin arbeiten, aus der Chefredaktion scheide sie auf eigenen Wunsch aus.