Das sagt Benny Hörtnagl zum Ende beim ORF-Sender

„Gehe in absoluter Freundschaft“

Hörtnagl, privat verheiratet mit ORF-Lady Lisa Gadenstätter, äußert sich nun das erste Mal zu seinem Aus bei Ö3. „Die Entscheidung, nach 20 Jahren und so vielen tausenden Sendungen bei Ö3 und im ORF aufzuhören, ist wohl überlegt und gereift. Ich durfte über einen sehr langen Zeitraum in einem hochprofessionellen Team eine der größten Radiobrands überhaupt mitgestalten, das hat mir immer unheimlich viel Freude gemacht und ich betrachte das als absolutes Privileg“, so der Radiomann.