Federer, Tsitsipas und Nishikori sicher weiter!

Dass Federer nach vier Jahren Abwesenheit die Anlage des größten Sandplatz-Turniers der Welt nach all den Modernisierungen kaum wiedererkannt hat, war eine Sache - doch auf dem Platz blieb vorerst alles beim Alten: 3 Jahre, 11 Monate und 25 Tage nach seinem bisher letzten Auftritt ließ der 37-jährige Weltranglisten-Dritte am ersten von drei Turnier-Sonntagen nichts anbrennen. „Ich bin gerne ein Außenseiter, so fühle ich mich. Ich weiß, wenn Wimbledon kommt, dann werde ich wahrscheinlich wieder ein höherer Favorit sein“, sagte Federer. „Ich mag diese Herangehensweise hin und wieder. Es macht dich lockerer bei den ‘big points‘, wenn du hier über die Anlage oder in den Presseraum gehst“, erzählte der Schweizer und fügte hinzu: „Das ist keine Show, das ist die Wahrheit. Ich weiß wirklich nicht, wie weit ich kommen kann.“ Mit seinem ersten French-Open-Auftritt nach so langer Zeit war er „sehr glücklich“. Es sei eine gute Performance gewesen. Federer trifft nun auf den deutschen Lucky Loser Oscar Otte.