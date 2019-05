Wiener Staatsoper feiert 150-Jahr-Jubiläum

Bestenliste zum Jubiläumsstichtag

Seit ihrer Wiedereröffnung am 5. November 1955 gab die Staatsoper am öftesten Giuseppe Verdi (29130 Aufführungen), Wolfgang Amadeus Mozart (2764) und Giacomo Puccini (1976) zum Besten. Die meistgespielten Werke lauten „Le Nozze di Figaro“ (Mozart), „Die Zauberflöte“ (Mozart) und „Tosca“ (Puccini). Verdi findet sich mit „La Triviata“ an sechster Stelle.