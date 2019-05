In diesen Fällen sagen wir Danke!

Entgegenkommen von Fitnessstudio

Vor längerer Zeit hatte Harald R. aus Salzburg einen Vertrag mit einem Fitnessstudio abgeschlossen. Letztes Jahr zog er sich dann eine Verletzung am Ellbogen zu, die chronische Schmerzen zur Folge hatte. Deshalb bat er um vorzeitige Vertragsauflösung. Seine Bitte wurde jedoch abgelehnt. „Ich habe sogar eine Bestätigung vorgelegt, dass ich in ärztlicher Behandlung bin und man nicht sagen kann, wann ich wieder mit einem Training beginnen kann“, schilderte der Leser. Auf die Bitte der Ombudsfrau hin hat My Gym den Fall geprüft und schließlich den Vertrag in Kulanz storniert.