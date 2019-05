„Müsste noch einiges Überraschendes passieren“

Die Landeshauptleute von ÖVP und SPÖ haben sich auch nach dem Gespräch bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitagvormittag nicht einigen können, was den von JETZT angekündigten Misstrauensantrag gegen den Regierungschef betrifft. Die Vertreter der Kanzlerpartei hoffen nun, dass die Chefs der rot regierten Länder ihre Parteichefin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) überzeugen können, am Montag abzuwenden, dass es „monatelang zu einem Stillstand kommt“. Danach sieht es aber nicht aus: „Da müsste noch einiges sehr Überraschendes passieren“, so Kärntens SP-Landeshauptmann Peter Kaiser.