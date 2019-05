Kickl wird von Van der Bellen aus Amt entlassen!

Nun ist es also fix: Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen wie angekündigt die Entlassung von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) vorgeschlagen und der Staatschef wird entsprechend handeln. Die türkis-blaue Bundesregierung ist also endgültig am Ende, haben die Freiheitlichen doch angekündigt, im Falle einer Entlassung Kickls geschlossen aus der Regierung auszutreten. Die parteiunabhängige Außenministerin auf blauem Ticket, Karin Kneissl, bleibt weiterhin im Amt.