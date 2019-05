Rendi-Wagner: Experten für ALLE Regierungsämter!

Politische Chaostage in Österreich: SPÖ-Vorsitzende Pamela Rendi-Wagner hat am Montagabend nach einem Gespräch mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen erklärt, dass sich die schwere Regierungskrise der letzten Tage zu einer „veritablen Staatskrise“ ausgewachsen habe (siehe auch Video oben ab Minute 00:30). Sie appellierte deshalb an alle, die parteipolitischen Interessen hintan und die staatspolitischen Interessen in den Fokus zu stellen. Mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kommt die SPÖ-Chefin weiter nicht zusammen, ein Gespräch der beiden endete am Montagabend nach nur einer halben Stunde - und das offenbar ohne jegliche Verständigung. Der burgenländische Landeshauptmann und Parteikollege von Rendi-Wagner, Hans Peter Doskozil, schloss indessen gar einen eigenen Misstrauensantrag der SPÖ gegen Kurz nicht aus.