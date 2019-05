Rettungsheli-Unfall: Patient stürzt aus Maschine

Dramatische Minuten Donnerstagvormittag bei einem Einsatz eines Notfallhubschraubers in alpinem Gelände in St. Anton am Arlberg: Während ein 37-jähriger verletzter Einheimischer geborgen wurde, erlitt der Pilot des Helikopters selbst einen „medizinischen Notfall“, wie es hieß, und verlor die Kontrolle über die Maschine. Diese drehte sich 270 Grad um die eigene Achse, der verletzte Mann stürzte aus der Maschine.