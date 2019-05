„Kälber-Transporte müssen endlich gestoppt werden“

„Diese Tiere gehen durch das Fegefeuer“

Das Tierleid werde für einen billigen Preis einfach in Kauf genommen. „Die Kälber gehen zuerst durch das Fegefeuer des Transports und kommen dann in die Hölle der Mastställe, wo sie vollgestopft werden. Mit der Idylle hier in Tirol hat das rein gar nichts mehr zu tun. Es ist grausam, dass so etwas immer noch möglich ist. Wir müssen Impulse setzen, damit die Kälbermast in Tirol wieder rentabel wird, denn das macht die Kälbertransporte unnötig“, ist Kaltschmid überzeugt.