Epische Marke! BVB-„Juwel“ jagt Rekord von Avdijaj

Youssoufa Moukoko ist 14 Jahre alt und gilt als eines der größten Talente im Weltfußball. Dem Dortmund-Angreifer wird schon jetzt eine glorreiche Karriere vorausgesagt. Denn er ragt aus seinem Team heraus. In der U17-Bundesliga schoss er in der laufenden Saison in 24 Spielen unglaubliche 39 Tore und pulverisierte damit seinen Rekord aus dem Vorjahr. Jetzt jagt er sogar die Bestmarke von Donis Avdijaj mit 44 Tore in einer Saison.