Datenschutz „verbietet“ Arztbefunde per E-Mail

Am Freitag ist es ein Jahr her, dass die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft getreten ist. Und sie sorgt immer wieder für Diskussionen und Fragen. Wie im Fall eines Niederösterreichers, der sich Blutbefunde via E-Mail zusenden lassen möchte. Doch das ist wegen des Datenschutzes nicht möglich.