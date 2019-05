Grüner Strom für alle Bürger

Das erste heimische Klimaprogramm wurde 2004 vorgelegt. „2007 haben wir als erstes Bundesland den Klimaschutz in der Landesverfassung verankert“, berichtet Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. 2015 habe man ein ambitioniertes Energieziel erreicht: Seither wird der gesamte Strombedarf durch erneuerbare Energie abgedeckt. Gleichzeitig löste die Landesregierung eine Energiebewegung aus, an der sich mehr als 300.000 Bürger beteiligt haben. Die Initiativen machen auch wirtschaftlich Sinn: 40.000 Menschen arbeiten bereits in sogenannten Green Jobs - das betrifft Solar-Installateure ebenso wie Kraftwerkstechniker.