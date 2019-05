Tragödie im Gemeindebau: Mutter und Zwillinge tot

In dem Gemeindebau in der Werndlgasse im 21. Bezirk herrschte am Dienstag Ausnahmezustand. Gegen 8.30 Uhr früh wurde die Tür zu besagter Wohnung aufgebrochen, dahinter wurden die drei Leichen entdeckt. Die Polizei sprach von einem „bedenklichen Todesfall“, das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.