Terrorismus-Anklage gegen Christchurch-Attentäter

Facebook verschärft Regeln für Livestreams

Also Reaktion verschärfte Facebook seine Einschränkungen für Livestreams. So sollen Nutzer schon nach einer schwerwiegenden Regelverletzung „eine bestimmte Zeit lang“ keine Live-Videos übertragen dürfen, teilte Facebook vor wenigen Tagen mit. Neben Facebook wollen auch YouTube, Twitter, Google und andere Internet-Giganten gegen Online-Propaganda von Extremisten vorgehen. Neun Konzerne und 17 Länder unterzeichneten in der Vorwoche bei einem Gipfeltreffen in Paris den „Christchurch-Aufruf“, der das Beseitigen von terroristischen und gewalttätigen Online-Inhalten zum Ziel hat.