Rauchmühle: Firma soll Kulturprojekt realisieren

Wie berichtet, zogen Auinger und Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) deshalb vergangene Woche die Notbremse - am Montag hätte die Stadtpolitik eigentlich den Kauf der Mühle absegnen sollen. Nun will der Eigentümer des Areals, die Prisma GmbH, das Vorhaben selbst vorantreiben und das Zentrum dann an die öffentliche Hand vermieten. Die Pläne der Stadt hat Prisma-Chef Bernhard Ölz bereits angefordert.