Nach Strom-Tragödie trägt eine Gemeinde schwarz

Engagiert, zuverlässig und humorvoll: So wird Walter Dressler in einem Posting auf Facebook beschrieben. „Es sind die richtigen Worte“, teilt Bürgermeister Peter Harlander im Gespräch mit der „Krone“ mit. „Die Betroffenheit in der Gemeinde ist riesig“, betont der Ortschef, der den auf tragische Weise verstorbenen Wahl-Gollinger gut kannte. Und drückt dabei den Angehörigen – Dressler hinterlässt Ehefrau und Kind – sein vollstes Mitgefühl aus: „Er war im ganzen Ort bekannt und beliebt und hat sich stark für die Gemeinde eingebracht.“ Erst kürzlich wurde Dressler Gemeindevertreter. Und Feuerwehrmann „war er mit Leib und Seele“, so Harlander mit hörbar schwerer Stimme.