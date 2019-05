Kim Kardashian verriet Namen ihres vierten Kindes

Kim Kardashian nennt ihr neugeborenes Baby Psalm West. Das hat das 38-jährige Promi-Sternchen am Freitag auf Instagram und Twitter bekannt gegeben. Dort veröffentlichte sie auch ein Foto eines in einem Bett liegenden Säuglings. Dazu schrieb sie: „Großartiger Muttertag. Mit der Ankunft unseres vierten Kindes sind wir unermesslich gesegnet. Wir haben alles, was wir brauchen.“