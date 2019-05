Hard krallt sich gegen Westwien 9. Final-Teilnahme

Der HC Hard steht auch in diesem Jahr im Finale der spusu Handball-Liga. Die Vorarlberger setzten sich am Freitag im letzten Spiel der „best of three“-Halbfinalserie gegen Westwien in der eigenen Halle mit 29:25 (14:12) durch. Im Endspiel, das im „best of five“-Modus entschieden wird, kommt es nun zum Duell mit dem Grunddurchgangs-Besten UHK Krems, bei dem das Heimrecht liegt.