Nächtigungs-Minus: Krisensitzung in Graz

Nachdem jahrelang ein Rekord den nächsten gejagt hatte, gab es 2018 in Graz ein Nächtigungs-Minus. Hinzu kommt, dass in letzter Zeit ein Hotel nach dem anderen aufsperrt. Das Murren in der Branche wurde zuletzt immer lauter. Diese Woche gab es im Rathaus einen großen Tourismus-Gipfel.