3 Tage Wonne - dieser Mai ist für „die Tonne“

„Wir können den Skifahrern an diesem Wochenende mehr Programm bieten als den Wanderern bei der geschlossenen Schneedecke“, reaktiviert Alfred Bruckschlögl, Chef der OÖ Seilbahnholding, am Samstag und Sonntag die Zwieselalm. Die Pisten – 160 Zentimeter Schnee – sind präpariert, es fährt auch die Vierer-Sesselbahn Töleck von 9 bis 15 Uhr. Ein Skipass ist nicht nötig, nur für die Gosaukammbahn muss man ein Ticket lösen. Kalte Luft aus Norden, die bis gestern zu uns strömte, macht es möglich, mitten im Wonnemonat die Brettln anzuschnallen, statt die Luftmatratze aufzublasen. Am Feuerkogel ist übrigens auch der Schneeschuh-Trail noch geöffnet.