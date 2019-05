Paenda schafft es mit „Limits“ nicht ins Finale!

Litauens Jurij Veklenko mit ESC-Erfahrung

Bereits dreimal hat es Jurij Veklenko beim litauischen Vorentscheid versucht, im vierten Anlauf hat es endlich geklappt. Der 28-Jährige, der in der IT-Branche tätig ist, wollte mit dem Popsong „Run With The Lions“ beim Publikum punkten. ESC-Erfahrung hat Veklenko schon, 2013 in Malmö und 2015 in Wien war er als Backgroundsänger mit dabei. Auch generell mangelt es ihm durch zahlreiche Teilnahmen an Castingshows nicht an Bühnenerfahrung.