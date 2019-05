Ausgebüxtes weißes Känguru endlich eingefangen

Der nicht ungefährlichen Abenteuerlust des Kängurus - immer wieder wurde es auch nachts am Rande von Straßen gesichtet - sollte deshalb Einhalt geboten werden. Doch ausgerechnet im Zuge eines Silobrandes am Dienstagnachmittag in Nußdorf sollten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr die Möglichkeit bekommen, dem entlaufenen Tier endlich nahe genug zu kommen. Ihnen gelang es schließlich, das Känguru einzufangen. Noch am Abend wurde das exotische Tier seinen Besitzern übergeben.