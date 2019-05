Wiener Anwalt: „Böhmermann fehlt der Mut“

Als „acht Millionen Debile“ hatte der deutsche Satiriker Jan Böhmermann die Österreicher in einem ORF-Interview bezeichnet. Der Wiener Anwalt Wolfgang List drohte daraufhin bereits mit einer Unterlassungsklage, nun folgt der nächste Streich. Per Gerichtsantrag will er den Geisteszustand des Satirikers prüfen lassen: „Er beleidigt in Wirklichkeit kranke Menschen und einer, der sich über kranke Menschen lustig macht, ist selber ein kranker Mensch.“ List stellt tatsächlich einen Antrag auf Sachwalterschaft!