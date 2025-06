Wie Kinder mit Diabetes den Alltag meistern lernen

Für Marvin, 13, ist es längst Routine. Schon mit drei Jahren wurde bei ihm Diabetes Typ 1 diagnostiziert. Auch Anna, 9, weiß längst, wie viele Kohlenhydrate in einer Kugel Eis stecken. Die beiden sind sich einig: Ein Tag mit den „Sugar Kids on Tour“ ist etwas ganz Besonderes. Hinter der Initiative steckt das Diabetes-Team der Klinik Donaustadt, angeführt von Ärztinnen wie Stefanie Hanke und Christine Prchla. Ziel ist es, Kindern zu zeigen, dass sie trotz Diabetes ein ganz normales Leben führen können. „Wir möchten den Kids zeigen: Ihr seid nicht alleine. Ihr müsst euch zum Blutzuckermessen nicht verstecken“, so Hanke.