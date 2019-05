Böhmermann will jetzt ganz Österreich strafen ...

Autoren um Jelinek kritisieren Distanzierung des ORF

Scharfe Kritik an der Distanzierung des ORF von den Äußerungen des Satirikers übten indessen prominente Autoren. „Wir distanzieren uns von der Distanzierung des ORF von den Äußerungen Jan Böhmermanns in seinem Interview mit dem ORF in der Sendung ,Kulturmontag‘ am 6.5.2019 anlässlich seiner Ausstellung im Grazer Künstlerhaus“, heißt es in der Erklärung. „Wir distanzieren uns von der Bevormundung des Kulturpublikums durch den ORF, der meint, ihm erklären zu müssen, wie es die Äußerungen Böhmermanns zu verstehen hätte.“