Bar Refaeli wirft sich für den ESC in POse

Refaeli muss Millionen Steuern zurückzahlen

Dabei hat Refaeli derzeit auch jede Menge Ärger am Hals. Am Sonntag wurde bekannt, dass die 33-Jährige umgerechnet rund zwei Millionen Euro Steuern nachzahlen muss. Die israelische Steuerbehörde hatte Refaeli vorgeworfen, ihre millionenschweren Verdienste in Israel und im Ausland nicht vollständig angegeben zu haben. Zudem lastete sie der blonden Schönheit und deren Mutter an, Promi-Vergünstigungen verschwiegen zu haben.