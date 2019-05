Willkommen im Klub der 200er

„Ich spiel ja auch schon lange genug“, nahm Nicka die Jubiläums-Info am „Krone“-Telefon mit einem Schmunzler entgegen, um aber auch gleich anzufügen: „Mir würde ohne den Meisterschaftsbetrieb was fehlen.“ Einsatz, Biss sind weiter groß. Müssen auch sein, da als Nummer eins mächtige Gegner warten. „Ich will gut mitspielen, den einen oder anderen ärgern“, hält Nicka das persönliche Ziel nieder. Das des Teams ist klar: „Der Klassenerhalt.“