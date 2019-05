Türkis-Blau „gemäßigte Zentrum-rechts-Formation“

Vor allem die Migrationskrise habe in Europa „an vielen Orten Dämonen geweckt“, so Tusk. Als Beispiele nannte er Frankreich mit Jean-Marie Le Pen und dessen Tochter Marine Le Pen sowie das von Viktor Orban regierte Ungarn. Ebenfalls erwähnt wurden in dem Interview etwa die AfD in Deutschland, Italien mit Innenminister Matteo Salvini sowie die Regierungen in Dänemark, den Benelux-Staaten und Polen. Oftmals seien aber die Bürger viel europafreundlicher als ihre Regierungen, meinte Tusk.