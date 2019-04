Kurzschluss soll schuld am Notre-Dame-Inferno sein

Französische Behörden suchten nach dem Unglück fieberhaft nach der Ursache für das Feuer, das im Dachstuhl ausgebrochen war. Von Anfang an wurde angenommen, dass der Großbrand in Zusammenhang mit den Renovierungsarbeiten stehen könnte, die zu diesem Zeitpunkt in der Kathedrale stattfanden. Die Ermittler befragten auch Dutzende Bauarbeiter, die dort tätig waren, um dem Auslöser auf die Spur zu kommen.